Vi er bare noen få dager inn i 2025, og oppsigelser har allerede rammet spillbransjen

2023 og 2024 var forferdelige år for permitteringer i spillindustrien, og selv om våre forhåpninger for 2025 var annerledes, ser det ut til at det kan følge den samme trenden. Bare et par dager inn i året har Netmarble F&C - et datterselskap av mobilspillskaperen Netmarble - permittert 20 ansatte.

Det er omtrent 25% av den totale arbeidsstyrken, og ikke en flott måte å innlede det nye året på for de som mister jobben. Det koreanske uttaket YNA (via Insider Gaming) rapporterer at Netmarble F&C for tiden jobber med Demis Reborn, som etter planen skal slippes en gang i år. Imidlertid, med permitteringene i selskapet, er det mulig at denne datoen vil bli presset tilbake.

Spillet har også allerede gjennomgått betydelige endringer i kunststil og atmosfære for å passe bedre til et voksent publikum. Vi får se om dette bare er et trendbrudd, eller om spillindustrien er klar for nok et år med permitteringer.