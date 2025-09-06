"Vi er ikke ferdige ennå": Wolfenstein utviklerne varsler nytt spill

HQ

I en nylig utgitt dokumentar fra Noclip får vi et blikk bak kulissene hos det svenske studioet som sto i spissen for seriens reboot med Wolfenstein: The New Order og oppfølgeren, Wolfenstein II: The New Colossus. Med banebrytende Id Software-teknologi gjorde B.J. Blazkowicz en triumferende retur til FPS-scenen - og brakte sitt varemerke, nazi-drapende kaos, tilbake i rampelyset.

Så hva blir det neste for Wolfenstein? Selv om "Wolfenstein 3" ennå ikke er offisielt avslørt, understreket studiodirektør Jerk Gustafsson at trilogiplanen har vært på plass siden dag én:

"Jeg tror dette er viktig å si, for vi har alltid sett på dette som en trilogi. Så den reisen, for B.J., selv i løpet av de første ukene på id da vi kartla New Order, hadde vi fortsatt planen for, i det minste, den karakteren; Hva som vil skje i den andre, hva som vil skje i den tredje. Jeg tror det er viktig å si det, fordi - i hvert fall håper jeg - at vi ikke er ferdige med Wolfenstein ennå. Vi har en historie å fortelle."

I mellomtiden er MachineGames også i søkelyset for sitt nyeste prosjekt - Indiana Jones and the Great Circle. Studioet lanserte nylig The Order of Giants-utvidelsen 3. september, og tilbyr fansen enda en sjanse til å piske nazister til underkastelse, denne gangen med Indys trofaste oksepisk.