Vi er på vei inn i S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl i dagens GR Live

Etter flere forsinkelser markerer dagen i dag endelig lanseringen av S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. GSC Game Worlds retur til den bestrålte sonen har virkelig latt vente på seg, og i dag skal vi dykke ned i den første timen av spillet på GR Live.

Hvis du ikke er klar over det, er S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl det nyeste bidraget i S.T.A.L.K.E.R.-serien. Spillet foregår i den kjernefysiske dystopien Zone - et område som ble skapt etter den andre kjernefysiske katastrofen i Chornobyl - og du må kjempe mot banditter, mutanter og mer i dette miljøet, i tillegg til å oppdage noen av de overnaturlige hemmelighetene som er gjemt i det.

Hvis det høres ut som noe for deg, kan du bli med på strømmingen via GR Live-hjemmesiden, eller på Twitch- og YouTube-kanalene våre. Vi starter som vanlig kl. 17, som tilfeldigvis er det globale lanseringstidspunktet for spillet. I forkant av det, hold utkikk etter anmeldelsen vår som slippes i dag.