Vi får en tidlig titt på Earthless i dagens GR Live

Du må vente til 2024 før du kan spille Blackbird Interactive sitt Earthless i sin helhet, men som en del av det kommende Steam Next Fest -arrangementet vil en del av tittelen være tilgjengelig for fansen slik at de kan sjekke ut og spille selv. Alt dette vil være mulig mellom 9. og 16. oktober når Steam Next Fest avholdes, men hvis du vil ha en forsmak på Earthless før den tid kan du bli med oss på GR Live-hjemmesiden senere.

Vi kommer nemlig til å få en tidlig titt på dette roguelike-dekkbyggingsspillet, og det hele starter til vanlig tid kl. 16. Vår egen Rebeca kommer til å være vertskap og se på spillets første time, så husk å stikke innom hvis du har Earthless på radaren.