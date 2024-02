Vi får ikke se noen slettede scener fra Dune eller oppfølgeren

HQ

Det er bare noen få uker til Dune: Part Two-filmens premiere, men når filmen først er ute, vil vi ikke få se mer til Arrakis på en god stund. Dette har allerede fått fansen til å lure på når de kan få mer Dune-innhold, og mange håper at slettede scener kan gi dem det.

Ifølge regissør Denis Villeneuve (via Collider) er det imidlertid svært lite sannsynlig at noen slettede scener vil se dagens lys. "Noen ganger fjerner jeg scener og sier: 'Tenk at jeg klipper bort dette'", sier Villeneuve. "Jeg føler meg som en samurai som åpner tarmen. Det er smertefullt, så jeg kan ikke gå tilbake etter det og lage en Frankenstein og prøve å gjenopplive ting jeg har drept. Det er for smertefullt."

"Når det er dødt, er det dødt, og det er dødt av en grunn. Men ja, det er et smertefullt prosjekt, men det er jobben min. Filmen seirer. Jeg er veldig, tror jeg, streng i redigeringsrommet. Jeg tenker ikke på egoet mitt, jeg tenker på filmen."

Så dessverre er det lite sannsynlig at vi får se noen slettede scener i Dune: Part Two eller forgjengeren for den saks skyld. Nå sitter jeg igjen og lurer på hva som blir lagt til i ekstramaterialet på DVD-kopien.