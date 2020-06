Vi får se nytt gameplay fra Biomutant neste uke

Du ser på Annonser

Selv om utvikleren Experiment 101 fastslo for noen måneder siden at de jobber hardt på spillet, venter vi fortsatt på å se noe nytt fra Biomutant, som i lengre tid har vært litt i dvale. Nå ser det heldigvis ut til at vi snart får se mer til prosjektet.

Som Experiment 101 har retweetet har IGN nylig oppdatert deres Summer of Gaming-eventkalender, og én av disse oppdateringene er at følgende aktivitet vil finne sted på onsdag den 24. juni:

"BioMutant (THQ Nordic) - Exclusive Gameplay and Experiment 101 Interview"

Både gameplay og et intervju om prosjektet altså. De kan virke som at Experiment 101 er klare for å fortelle os masse mer om Biomutant. Gleder du deg?