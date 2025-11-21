Vi får vår første titt på Second Quarter Quell i The Hunger Games: Sunrise on the Reaping trailer

HQ

En ny Hunger Games-film skal lanseres sent neste år, og selv om det kanskje blir nok en oppfølger der vinneren av lekene blir avgjort, vil den likevel gi oss en titt tilbake i Panams fortid og vise hvor forferdelig samfunnet var.

Hvis du har lest The Hunger Games: Sunrise on the Reaping vet du sannsynligvis det meste av det som kommer i traileren, men hvis du ikke har gjort det, fokuserer filmen på Second Quarter Quell, også kjent som de 50. Hunger Games. Konkurransen er hardere enn noensinne, og dette er de første lekene der noen fra Distrikt 12 har klart å trekke det lengste strået.

Den personen var Haymitch, spilt av Woody Harrelson i de tidligere filmene og nå portrettert av Joseph Zada. Elle Fanning, Jesse Plemons og Ralph Fiennes vil også spille yngre versjoner av fansenes favorittkarakterer. Fanning tar over rollen som Effie Trinket, mens Plemons spiller Plutarch og Fiennes vil tilbringe litt tid som president Snow.

Sjekk ut traileren i sin helhet nedenfor: