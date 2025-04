Vi får vår første titt på The Last Airbender i juni

Vi vet nå når vi får vår første skikkelige titt på den nye filmen som utspiller seg i Avatar: The Last Airbender -universet, og som kommer på lerretet tidlig neste år. Det ser ut til at filmen - med tittelen Aang: The Last Airbender - vil få en slags sniktitt i juni.

Ifølge The Hollywood Reporter kommer filmen til å være til stede på Annecy Film Festival. Den er ikke i det offisielle utvalget av filmer på festivalen, men Paramount kommer likevel til å vise den frem sammen med SvampeBob-filmen: Search for SquarePants.

Aang: The Last Airbender har Dave Bautista, Steven Yeun og flere i stemmegjengen, og tar oss tilbake til Aangs tid, etter at han beseiret Ildherren, hvor han og Team Avatar nå må gjenopprette verden som unge voksne.

Aang: The Last Airbender har premiere 20. januar 2026.