Master Chief Collection gjenskaper 10 år gammel magi. Til lykke for nostalgikerne, men uheldig for nye spillere.

Første nye Halo 3-bane siden 2009 annonsert den 15 februar 2021 klokken 12:34 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Halo 3 er et av seriens aller beste spill, og nå har 343 Industries annonsert en ny offisiell bane til klassikeren fra 2007. Det er den første siden Mythic II Map Pack...