Vi feirer Sonics bursdag med Sonic Origins i dagens GR Live

For de av dere som ikke er klar over det, så er dagen i dag (23. juni) faktisk Sonics bursdag, og i år feirer det lynraske blå pinnsvinet sin 31-årsdag med stil. Sega...

Sonic Origins pusser opp elskede spill i juni, men får kritikk

den 20 april 2022 klokken 23:19 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Det har snart gått et år siden Sega kunngjorde at de pusser opp Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic CD og Sonic & Knuckles, så mange ble...