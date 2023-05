Vi fikk nesten en Rocket- og Groot-film før Guardians of the Galaxy Vol. 3

HQ

James Gunn har nylig avslørt at han hadde planer om en Rocket- og Groot-film, som ville ha fokusert på bakgrunnshistoriene til de to karakterene og gitt oss det blikket på Rockets opprinnelse som vi i stedet fikk i Guardians of the Galaxy Vol. 3.

I en samtale med i09 i Los Angeles denne uken (takk Gizmodo), begynte Grunn med å snakke om hvordan han landet Guardians of the Galaxy. "Min vei inn i Guardians i utgangspunktet var at Marvel snakket med meg om kanskje å gjøre Guardians of the Galaxy," sa han. "De hadde faktisk noe kunst allerede laget med Rakett i det. Og jeg tenkte: 'Jøss, dette kan bli tåpelig. Dette kan bli som Snurre Sprett midt i The Avengers.' Jeg tenkte: 'Hvordan kan jeg ikke gjøre det tåpelig?'"

"Og jeg tenkte: 'Vel, ok, hvis det var en snakkende vaskebjørn, hvordan ville han ha kommet til å eksistere?'. Og mens jeg grublet over det, begynte jeg å tenke på hvordan dette var den tristeste skapningen i universet, og det var faktisk frøet for meg for hele Guardians-trilogien. Det var min vei inn i det, denne underbyggingen av bare isolasjon og tristhet, og alle disse karakterene er isolerte og triste. Så jeg visste hva Rockets bakgrunnshistorie var fra det øyeblikket før jeg hadde kommet opp med resten av de tingene for Vol. 1. Det var det første jeg kom på. Jeg trodde alltid det var en tredje film-greie fordi jeg trodde vi måtte fortelle Peter Quills historie først og deretter komme inn i Rockets historie. Jeg tror det eneste spørsmålet var om det skulle bli en Rocket- og Groot-film eller om det skulle bli Guardians 2 - for i utgangspunktet skulle jeg gjøre det som Rocket og Groot."

Det ville absolutt ha vært interessant å se en film helt fokusert på Rocket og Groot, og kanskje det kunne ha gitt bedre rom for følelsene Gunn helt klart gikk for i Guardians of the Galaxy Vol.3. Hva tror du?