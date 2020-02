Vi forteller deg alt du trenger å vite om Hunt: Showdown

Crytek, skaperne av Crysis, returnerer med noe ganske unikt, nemlig Hunt: Showdown. Spillet finner sted i sumpene i Louisiana mot slutten av 1890-tallet, hvor du må samarbeide med en venn og kjempe mot skrekkelige fiender og jegergrupper. Og nå kommer Hunt: Showdown til konsollene med crossplay veldig snart.

Er du interessert? Lær mer ved å se videoen nedenfor.

