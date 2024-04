Vi graver frem familiehemmeligheter i Open Roads i dagens GR Live

HQ

I slutten av forrige uke kom eventyrspillet Open Roads til PC og konsoller, med en historie som kretser rundt en mor og datter-duo som drar på biltur, utvikler en dypere forbindelse og avdekker familiehemmeligheter. Spillet har både Keri Russell og Kaitlyn Dever i hovedrollene, og med disse stjernene i ryggen skal vi sjekke ut spillet i dag for å se hvordan det blir.

Fra og med klokken 17 vil Rebeca være vert og spille gjennom den første timen av Open Roads, alt på GR Live-hjemmesiden.

Kom innom for å få en smakebit av handlingen, og se en trailer for spillet nedenfor for å få et glimt av hva det har å by på.