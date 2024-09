Vi har alt du trenger å vite om Warhammer 40,000: Space Marine II

Warhammer 40,000: Space Marine II er her! Vi er sikre på at du ikke kan vente på å gyve løs og begynne å rense ut Zenos og Chaos i Keiserens navn ut ifra all heseblesende action og de herlige kampene du har sett så langt. Hvis du imidlertid ikke føler deg helt oppdatert på alt du trenger å vite før du ikler deg kraftrustningen din trenger du ikke å bekymre deg, ettersom vi har alt du trenger å vite.

Warhammer 40,000 er et stor og ekspansivt univers som er intrikat bygget over flere tiår. Du trenger likevel ikke å bruke timevis på å studere all den fascinerende handlingen der ute hvis du bare vil kaste deg inn i Warhammer 40,000: Space Marine II, ettersom vi har en video nedenunder som forklarer alt du trenger å vite om spillet, fra hvem som spiller som til de forskjellige modusene du kan involvere deg i.

Når du er oppdatert og føler deg klar for å bli med dine nye kampbrødre som en Space Marine verdig for Imperiet, kan du sjekke ut Warhammer 40,000: Space Marine II på Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC via Steam og Epic Games Store.