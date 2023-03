Vi har fått fingrene i Xiaomi 13

HQ

Vi i Gamereactor har tatt en titt på mange smarttelefoner gjennom årene. For dette formål fortsetter vi denne praksisen ved å sjekke ut og se hvordan Xiaomis siste innsats i denne venen former seg.

Kjent som Xiaomi 13, har denne telefonen en Snapdragon 8 Gen 2-prosessor, samt et klumpete 4500mAh batteri, alt på toppen av et kamera som er samdesignet med Leica. For å se hvordan Xiaomi 13 faktisk føles og håndterer i bruk, sørg for å sjekke ut vår nyeste Quick Look, der vår egen Magnus deler noen korte tanker og meninger om enheten.