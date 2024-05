Vi har fått hendene på Google Pixel 8a

HQ

Det er den tiden på året da Google begynner å debutere og lansere sin nye serie med smarttelefonmodeller. For dette formål er Google Pixel 8a her, og med den nye modellen som lanseres over hele verden i morgen, har vi allerede fått hendene på den og filmet en dedikert Quick Look basert på den.

Pixel 8a har kraftigere maskinvare under panseret, nærmere bestemt Tensor G3-brikken som også driver det dyrere flaggskipet Pixel 8 Pro, i tillegg til at den har en 6,1-tommers OLED-skjerm med 120 Hz, en batterilevetid på over 24 timer, 8 GB LPDDR5 RAM og en rekke kameraer som er forbedret med en rekke AI-elementer.

For å lære mer om Pixel 8a, sørg for å se den siste episoden av Quick Look nedenfor for å få med deg en haug med fakta og tanker fra vår egen Magnus.