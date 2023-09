Vi har fått PC-kravene og en ny trailer for Assassin's Creed Mirage

HQ

Det er bare 15 dager igjen til lanseringen av Assassin's Creed Mirage - et eventyr som markedsføres som en tilbakevending til gameplayet fra den første installasjonen i den langvarige serien - og Ubisoft mener det er på tide at vi får vite om datamaskinene våre er i stand til å kjøre spillet skikkelig.

De har nå avslørt PC-spesifikasjonene (bildet nedenfor) for fire forskjellige krav, og det virker som om det er en god sjanse for at du finner en som passer ditt oppsett. Ubisoft forklarer også at spillet støtter "HDR samt støtte for flere skjermer og widescreen".

Vi får også en bedre titt på PC-versjonen i en egen trailer for å vise hva den har å by på, som du absolutt bør se. Assassin's Creed Mirage lanseres 5. oktober til PC, PlayStation og Xbox.