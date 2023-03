Vi har fått tak i 8K LG Z2 TV

HQ

Hvis du ønsker å få det beste ut av TV-en og hjemmeopplevelsen, kan det hende vi bare har TV-en for deg. I den siste episoden av Quick Look har vi lekt med LG Z2, som for alle uvitende er en 8K-TV som bruker en alpha Gen5 AI-prosessor for 8K-oppskalering, og alt dette på et OLED-panel.

Unødvendig å si, det er ganske dyret, så for å se om denne TV-en er den for deg, sørg for å se den siste episoden av Quick Look nedenfor, for å se noen korte tanker og fakta fra vår egen Magnus.