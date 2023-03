Vi har fått tak i Alienware x14

HQ

Som en del av den nyeste utgaven av Quick Looks, har vi vottene våre på den splitter nye spilldatamaskinen Alienware x14, som kalles verdens tynneste 14" bærbare spilldatamaskin.

Kommer med et monster 80 Wh batteri for tonnevis av spilletid og bruk uten å måtte koble opp til strømnettet for en påfylling, samt skryte av Alienwares Cryo-tech kjøleløsning for å sikre at enheten beholder en sunn temperatur når den er under maksimal belastning, er denne bærbare datamaskinen ideell for de som leter etter en spill-bærbar PC, men er bevisste på enhetens størrelse og vekt.

For å se om denne bærbare datamaskinen er den for deg, må du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look, der vår egen Magnus gir noen korte tanker og noen nyttige fakta om systemet.