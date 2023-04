Vi har fått tak i Motorola Edge 40 Pro

HQ

Som en del av den nyeste episoden av videoserien vår, Quick Look, har vi sjekket ut en av de nyeste smarttelefoninnsatsene fra Motorola. Denne enheten, kjent som Motorola Edge 40 Pro, har en profilert og buet skjerm som er beskyttet med Corning Gorilla Glass Victus for å hjelpe mot riper og skader fra å bli mistet.

For å legge til dette drives telefonen av en Snapdragon 8 Gen 2-prosessor og er 5G-aktivert, alt mens du bruker LPDDR5X-minne for rask og lett tilgjengelig lagring, i tillegg til å ha en trippelkamerapakke på baksiden.

Men for å se om Motorola Edge 40 Pro er den neste smarttelefonen for deg, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor for ytterligere fakta og tanker fra vår egen Magnus.