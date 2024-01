Vi har fått tak i PlayStation Portal.

HQ

Slutten av 2023 var en travel måned for fans av PlayStation-maskinvare og -tilbehør, for ikke bare Access Controller ble lansert, men også fjernspillingssystemet PlayStation Portal. For noen uker siden viet vi en Quick Look til førstnevnte gadget, men nå har vi også en episode som kun handler om Portal, der vår egen Magnus deler massevis av tanker og meninger om den unike enheten.

Ta en titt på videoen nedenfor for å se om PlayStation Portal er svaret på dine problemer med fjernstyrte konsoller, eller om det er verdt å investere dine hardt opptjente penger et annet sted.