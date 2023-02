Vi har fått tak i Samsungs nyeste flaggskip-smarttelefon

HQ

Det var først nylig at Samsung kunngjorde og deretter ga ut sin nyeste linje med smarttelefoner for 2023. Galaxy S23-serien inneholdt basismodellen, den større Plus-modellen og flaggskipet Ultra-modellen, og når vi snakker spesifikt om sistnevnte, har vi fått tak i telefonen og har lekt med den i en nylig episode av Quick Look .

For å se hvordan Samsung har utvidet og forbedret sin smarttelefoninnsats, har vi testet ut og delt korte tanker om Galaxy S23 Ultra, som du kan se selv i den nyeste Quick Look nedenfor.

Og for å legge til dette, for en mer kompleks og dypere mening om Samsung Galaxy S23 Ultra, må du lese vår fulle gjennomgang av mobilenheten her.