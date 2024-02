Vi har fått vår første titt på Borderlands-filmen

HQ

En stund har den mystiske Borderlands -filmen unngått oss. Selv om den skal ha premiere i august i år, har vi frem til nå visst svært lite om den og ikke sett noe som helst annet enn det ene bildet som viser silhuettene av skuespillerne.

Nå har vi fått vår første skikkelige titt på Vault Hunters. Takket være People har vi fått vårt første blikk på Lilith (Cate Blanchett), Roland (Kevin Hart), Claptrap (Jack Black), Dr. Tannis (Jamie Lee Curtis), Tiny Tina (Ariana Greenblatt) og Krieg (Florian Munteanu). Noen av disse navnene kjenner du sikkert til, andre kjenner du kanskje ikke.

Det ser ut til at vi stort sett får en tilfeldig samling karakterer fra spillene som våre Vault Hunters. De fleste av dem stammer fra det første spillet og har vært spillbare på et eller annet tidspunkt i serien. Krieg og Tiny Tina er de bemerkelsesverdige avvikerne her, ettersom de ble introdusert i Borderlands 2.

Handlingen følger Lilith når hun vender tilbake til Pandora på jakt etter den forsvunne datteren til Atlas. Hun slår seg sammen med den brokete gjengen som er nevnt ovenfor, og det blir utvilsomt en del kaos.

Borderlands kommer på kino 9. august.