Vi har fått vår første titt på Superman-logoen i Superman: Legacy

Den nye Superman-logoen for den kommende Superman: Legacy har blitt avslørt. Den ble først lagt ut av Isabella Merced på Instagram-storyen hennes (via The Direct), og vi kan se at den nye S-en på Supermans drakt vil være skarpere og mer kantete sammenlignet med tidligere utgaver.

Det ser ut til å være inspirert av Kingdom Come-serien. Denne miniserien på fire utgaver fokuserte på Justice League som måtte kjempe for å definere heltemot etter at en ny generasjon helter mistet sitt moralske kompass.

James Gunn la for en stund siden ut et bilde av Kingdom Come på Instagram, så det er tydelig at han har en forkjærlighet for historien. Det blir interessant å se hvordan dette spiller inn i historien til Superman: Legacy, ettersom det kan være at vår nye Supermann må vise andre superhelter hva en helt egentlig er ment å være.