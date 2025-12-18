Vi har nådd slutten av linjen for Forza Motorsports støtte

HQ

Selv om det stort sett fikk positive anmeldelser, klarte ikke Forza Motorsport å leve opp til forventningene, med fans som håpet på noe av en omstart for serien, der Forza Motorsport 7 ble lansert i 2017, og vi måtte vente seks år på oppfølgeren, som også tilbakestilte den numeriske sekvensen.

Men litt etter litt har spillet blitt utvidet med flere biler, nye baner, funksjoner etterspurt av samfunnet og mer i løpet av to år. I dag er Forza Motorsport derfor i en mye mer robust tilstand enn da det hadde premiere - men nå ser det ut til at støtten for nytt innhold har kommet til en slutt. Via den offisielle nettsiden skriver Turn 10 :

"Ettersom teamet vårt skifter fokus mot å levere den best mulige opplevelsen med Forza Horizon 6 i 2026, planlegger vi ikke å introdusere nye biler, baner, funksjoner eller regelmessige feilrettinger for Forza Motorsport. Vi vil imidlertid fortsette å støtte spillet ved å holde online-servere aktive, arrangere spesielle arrangementer og konkurranser, og gjeninnføre tidligere utgitte Featured Tours og belønningsbiler på månedlig basis, til alt innholdet er tilgjengelig for deg å nyte når som helst."

Turn 10 vil i stedet bistå britiske Playground Games med Forza Horizon 6 før premieren i 2026, noe som ikke er overraskende med tanke på seriens enorme popularitet, og det gjenstår å se om det noen gang vil komme flere titler i Motorsport-serien.