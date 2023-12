Vi har noen nye detaljer om Kung Fu Panda 4

Kung Fu Panda 4 skal ha premiere til våren neste år, men selv om lanseringsdatoen nærmer seg ganske snart har vi nesten ikke hørt noe om filmen. Nå har det endret seg.

HQ

Det er takket være Jack Black. Som skuespilleren skrev på Instagram-kontoen sin har vi nå fått to nye medlemmer i Kung Fu Panda-familien. Viola Davis og Awkwafina blir med i den animerte serien sin fjerde del. Sistnevnte skal spille Zhen, protégé for Po og den potensielle neste dragekrigeren. Davis' rollefigur skal etter sigende være en formskifter, noe som kan tyde på at hun skal spille Chameleon, filmens skurk.

Nå vet vi også at Hans Zimmer vender tilbake til serien for Kung Fu Panda 4. Den legendariske komponisten har tidligere komponert musikken til de andre filmene i serien, så det er godt å vite at lydsporet blir like fantastisk som vi har blitt vant til.

Det slippes også en trailer for Kung Fu Panda 4 i dag, så hold utkikk etter den.