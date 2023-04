Vi har sjekket ut OnePlus Nord CE 3

HQ

Hvis du har vært på utkikk etter en ny smarttelefon, kan vi muligens ha løsningen for deg, for i den siste episoden av Quick Look ser vi nærmere på OnePlus Nord CE 3, en enhet som er skreddersydd for å være konkurransedyktig priset, samtidig som den fortsatt tilbyr en samling av nyttige funksjoner og flott maskinvare.

Med et 67W batteri, en Qualcomm Snapdragon 695 5G-prosessor, en 6,72 "120Hz FHD+-skjerm og mer, har denne enheten mye å bli begeistret for, så sørg for å få med deg den nyeste episoden av Quick Look nedenfor for å lære mer om telefonen, og for å se noen tidlige inntrykk fra vår egen Magnus.