På fredag lanseres endelig Kirby and the Forgotten Land, og tidligere i dag kunne Peter dele sine tanker og meninger i sin anmeldelse. Vi har også tatt opp masse gameplay...

Kirby and the Forgotten Land forteller alt du må vite i ny trailer

den 3 mars 2022 klokken 14:48 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Da vi fikk den forrige traileren fra Kirby and the Forgotten Land i januar ble såpass mye fokus på at den vesle tassen forsøkte å svelge en bil at mange nærmest glemte...