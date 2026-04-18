Vi har ventet så lenge på et ny Jet Set Radio at noen har tatt det inn i Sekiro: Shadows Die Twice

Det er få spill som Sekiro: Shadows Die Twice, og enda færre som er som Jet Set Radio. En modder bestemte seg for å lage en helt unik opplevelse ved å kombinere de to, med en ny mod kalt Jet Set Sekiro.

Som det står på boksen, bringer Jet Set Sekiro fra It4444 på Nexus Mods skøyte- og spraymalermekanikken til Jet Set Radio til et nytt nivå i Sekiro: Shadows Die Twice. Sekiro kan nå ri rundt på et skateboard, kickflip og ollie til sitt hjertes innhold mens han kjemper seg rundt i en modifisert versjon av Fountainhead Palace i basisspillet.

For å klare nivået må du tagge 20 steder, som er markert med en stor rød pil. I videoen nedenfor ser du at du kan tagge steder med spraymaling ved å bare sykle opp til dem. Skateboarding er foreløpig begrenset til dette nivået, men modderen ønsker å legge det til i hele spillet. Det er også en plan om å inkludere grappling, ledge grinding og et annet Jet Set Radio-inspirert nivå i Ashina Castle.