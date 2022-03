Vi høster sjeler i Have a Nice Death i dagens livestream

For et par uker siden lanserte Magic Design deres nye action-roguelike Have a Nice Death, et spill der du spiller som en overarbeidet Døden og må høste sjeler for å bringe balanse i verden etter at dine ansatte rotet til flyten i sjelhøstervirksomheten.

Dette er et 2D singleplayer-spill som har vært i Early Access i et par uker, og vi er klare for å sjekke det ut i dagens GR Live. Rebeca skal spille de første to timene og du kan som vanlig få det med deg på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch fra klokken 16 når vi setter i gang.