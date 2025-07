Vi identifiserer zombier i Quarantine Zone: The Last Check på dagens GR Live

I dag spiller vi gjennom Quarantine Zone: The Last Check på GR Live, mens vi prøver å stoppe et utbrudd av et zombievirus i en karantenesone før det kan slå ut for fullt.

HQ

I spillet, som for øyeblikket har tiltrukket seg mer enn en million ønskelister bare med demoen, bestemmer du hvilke overlevende du kan og ikke kan slippe inn i din dyrebare karantenesone. Du sjekker folk for alle tegn på sykdom, bygger en base og sørger for at alle som viser den minste antydning til infeksjon, blir tatt hånd om raskt.

Som alltid kan du sjekke ut livestrømmen her på vår egen GR Live-hjemmeside, i tillegg til YouTube-, Twitch- og Facebook-strømmene våre. Som alltid starter vi kl. 16:00 BST, så hvis du vil hjelpe til med å oppdage tegn på zombie-bitt og snakke om Nintendo Partner Direct, er du velkommen til å stikke innom.