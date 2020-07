Fikk du lyst til å se mer gameplay fra Assassin's Creed Valhalla etter kveldens Ubisoft Forward-sending? Da har jeg gode nyheter. Her har du nemlig tre klipp fra da vi fikk prøve det etterlengtede spillet for en stund siden, og bestemte oss for å både utforske England og innta et slott som den mannlige Eivor.

Du ser på Annonser

Du ser på Annonser