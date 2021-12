Vi kan angre på forhåndsbestillinger av Nintendo Switch-spill

HQ

Selv om Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og Tysklands tilsvarende instanser tapte den første rettsaken mot Nintendo da de hevdet at det japanske selskapet brøt reglene ved å ikke la oss kansellere forhåndsbestillinger av Nintendo Switch-spill valgte sistnevnte å endre litt på ting slik at det ble mulig å gjøre maks en uke før lansering. Dette var ikke godt nok for Forbrukerrådet og kompani, så ankesaken har pågitt siden den gang. Det skal vi være glade for siden dette har gitt et meget positivt resultat.

For det tyske forbrukertilsynet VZBV forteller at ankeretten har reversert avgjørelsen til distriktsretten, noe som betyr at Nintendo må endre reglene for forhåndsbestillinger på eShop-en.

Kort og enkelt sagt mener ankeretten at Nintendo ikke kan kreve at forbrukere sier i fra seg retten til å kansellere forhåndsbestillingene sine siden slike nedlastninger ikke betraktes som en fullført handel eller spill som kan brukes.

Nintendo skal ha godtatt denne dommen, så forhåpentligvis fjernes grensen på sju dager veldig raskt. Uansett skal det altså allerede nå være mulig å angre på forhåndsbestillingene sine selv om spillet er mindre enn en uke unna lansering, så opplever du problemer er det bare å nevne dette i en email til Nintendo.