Vi kan få et nytt Astro Bot-spill snart

HQ

Selv om han kanskje ikke er like ikonisk som Nintendos Mario, Segas Sonic eller en håndfull andre figurer, har Astro Bot fra Sony blitt et minneverdig, søtt ansikt siden han dukket opp for første gang i PS4-demoen The Playroom.

Siden den gang har han dukket opp og medvirket i en rekke andre spill, og det ser ut til at han ennå ikke er klar til å bli lagt i arkivet. Som Gematsu har oppdaget på Twitter/X, kan figuren være på vei tilbake etter at Sony har søkt om nye varemerker for Astro Bot i Europa.

Astro's Playroom kom ut for tre år siden og ble lansert som et gratisspill sammen med PS5, så forhåpentligvis får vi snart se et nytt morsomt eventyr med roboten.