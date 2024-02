Vi kan få se mer av Jim Gordons forhistorie i The Batman Part II

Det er fortsatt over ett år til The Batman: Part Two, men det hindrer ikke skuespillere i å komme med teorier om hva som vil skje med karakteren deres i oppfølgeren. Jeffrey Wright, skuespilleren som spiller Jim Gordon i The Batman, har nylig snakket om hvordan han ønsker å utforske karakterens privatliv.

"Noe av det jeg har snakket litt med [Matt Reeves] om, er at jeg i rollen lurte på [Gordons] privatliv", sier Wright til DiscussingFilm. "Og jeg undrer meg over folk som har et slikt ansvar som han har, og som har det offentlige ansiktet av rettskaffenhet og godhet. Jeg lurer på hva som skjuler seg under politimester Gordon, for Batman har på seg kappen, men på en måte har Gordon også en maske."

"Gordon representerer rettferdighet på en måte gjennom sin type rettskaffenhet, ikke skinnhellighet, og jeg lurer på hva som kan ligge bak masken med de ofrene han kanskje må vurdere fordi han gir så mye til denne offentlige personen og sin borgerplikt. Hvilken betydning har alt dette for ham, under masken? Det er spørsmål som kan være interessante å forfølge, men vi får se."

Batman Part II forventes å ha premiere i oktober 2025. Vi vet ennå ikke når produksjonen starter, og det ser ut til at Matt Reeves fortsatt jobber hardt med manuset.