Vi kan nettopp ha fått en ny titt på Monoliths Wonder Woman spill.

Vi kan ha fått et nytt innblikk i Monoliths spill Wonder Woman etter at en av utviklerne for en kort stund endret overskriften på LinkedIn-profilen sin.

James Gentile er Senior Motion Capture Technician hos Monolith, og han delte bildet nedenfor på profilen sin før han fjernet det. Heldigvis ble bildet fanget opp og lagt ut på nettet før det ble fjernet.

På bildet ser vi Diana med sannhetens lasso, med det som ser ut til å være en amasonekriger og en vanlig menneskesoldat stående bak henne. Det er ikke mye å hente fra dette bildet, men karakterdesignene ser friske og interessante ut.

Forhåpentligvis får vi snart høre mer om Wonder Woman. Gleder du deg til det kommende spillet?