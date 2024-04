Vi kan spille Sabacc i Star Wars Outlaws

HQ

Det er egentlig veldig rart at vi aldri har fått spille Sabacc i et Star Wars-eventyr før. I disse dager har jo alle andre store eventyr sitt eget kortspill.

Vi har kjent til spillet siden tidlig på 80-tallet (det ble først nevnt i romanen Lando Calrissian and the Mindharp of Sharu fra 1983), og det er selvfølgelig mest kjent for at Han Solo vant Millennium Falcon i en runde med Lando Calrissian - noe vi faktisk fikk se i Solo: A Star Wars Story fra 2018.

Men nå får vi endelig spille Sabacc selv, for Massive Entertainment tilbyr Sabacc-gambling i det kommende Star Wars Outlaws. På denne måten vil vi kunne vinne (eller tape...) hardt opptjente penger. Dette avsløres via den amerikanske aldersmerkingen for spillet der ESRB skriver at vi vil kunne "wager in-game currency on Sabacc".

Spiller du med pengene dine i dataspill, eller foretrekker du å tjene penger på andre måter?

