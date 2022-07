Vi kjemper om kronen i Fall Guys: Ultimate Knockout i dagens livestream

HQ

Det var først nylig at Mediatonic endelig ga ut Fall Guys: Ultimate Knockout på Xbox og Nintendo Switch, og også gjorde det gratis å spille på alle plattformer, en avgjørelse som gjorde at millioner av spillere strømmet til for å kjempe om kronen. Og siden spillet er såpass aktuelt igjen tenkte vi at det er på tide å dra tilbake til Blunderdome for å sjekke ut alle de nye modusene og funksjonene som har blitt lagt til.

Rebeca er dagens vert og setter i gang klokken 16. Om du vil se om hun klarer å vinne en runde eller to er det bare å komme innom vår GR Live-side når hun setter i gang. Du kan se den nyeste traileren for spillet nedenfor.