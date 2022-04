Vi kommer til å se mer av Exoprimal snart

HQ

Exoprimal ble vist frem på Sonys forrige State of Play, og er blant annet designet av en av de som stod bak Dino Crisis-serien. Det er dog mer Anthem enn Dino Crisis, ettersom det er fokus på live-service, co-op og folk i futuristiske robotdrakter.

Men når får vi vite mer om spillet? Jo, Capcom har nylig avslørt via Twitter at de kommer til å dele mer informasjon om spillet tidlig på sommeren, så vi regner med det er snakk om begynnelsen av juni hvor spillbransjen som regel har mye å vise frem, selv uten en offisiell E3 i år.

"Greetings, future Exofighters.

Important news about #Exoprimal. We will have new information to share in early summer 2022.

Please stay tuned for more information and updates later this year.

Please enjoy your day."

Du kan se gameplaytraileren nedenfor.