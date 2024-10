Vi lader opp til Dragon Ball! Sparking: Zero i dagens GR Live

HQ

Dragon Ball: Sparking! Zero er ute nå, og finnes det noen bedre måte å feire den autentiske Dragon Ball-opplevelsen på enn å dykke ned i det på GR Live? I dag er vi vertskap for en to timer lang spesialstrøm av spillet fra Spike Chunsoft og Bandai Namco.

Med de legendariske figurene og øyeblikkene fra Dragon Ball-serien kan du kontrollere favorittene dine og slippe løs de destruktive kreftene dine etter eget ønske. Mer enn 180 figurer er med i Dragon Ball! Sparking Zero, så du vil garantert finne en som passer deg.

Som alltid kan du finne livestrømmen på GR Live-hjemmesiden, eller via YouTube- og Twitch-sidene våre. Ettersom dette er en to-timers strømming, starter vi litt tidligere, kl. 16, for å avslutte til vanlig tid. I mellomtiden kan du sjekke ut anmeldelsen vår her.