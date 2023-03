Vi møter vår ende i Destiny 2: Lightfall i dagens GR Live

HQ

I går kveld ble neste (og nest siste) utvidelse lansert i Bungies Light and Darkness-saga for Destiny 2. Destiny 2: Lightfall setter den store antagonisten The Witness i sentrum og planter den forferdelige karen rett utenfor jordens dørstokk. Vi drar av sted til cyberpunk-byen Neomuna på Neptun for å finne et verktøy som er i stand til å bremse eller stoppe The Witness helt, alt mens vi møter den tidligere Cabal-keiseren, Calus, igjen.

Det er mye å utforske og dykke inn i i den nye utvidelsen, og vi skal begynne på den i dagens GR Live, hvor jeg fra vanlig tid kl. 16:00 vil være vert for en to timer lang stream dedikert til det nye Destiny 2-tillegget.

Sørg for å få det med deg GR Live-hjemmesiden, og sørg også for å se lanseringstrailerne for Lightfall og den nye Season of Defiance nedenfor.

