2023 har vært et år med både oppturer og nedturer. Vi har sett en utrolig rekke utgivelser de siste 12 månedene, men vi har også sett tusenvis av mennesker miste jobben i bransjen som produserer spillene vi elsker så høyt.

I den nye episoden av The Gamereactor Show går vi gjennom hva dette året har betydd for oss, hva som har vært høydepunktene våre og om vi mener at det har vært det sterkeste året for spillutgivelser noensinne. Husk å sjekke ut episoden nedenfor: