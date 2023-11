Vi oppsummerer BlizzCon og snakker om Grand Theft Auto i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Med nok en stor uke bak oss har Ben og Alex, som er programledere for The Gamereactor Show, nok en gang slått seg sammen for å diskutere hva de mener om den siste utviklingen i spill- og underholdningsbransjen.

I denne episoden av podcasten snakker vi om opplevelsen vår på BlizzCon, før vi diskuterer tankene våre om den uunngåelige megalanseringen Grand Theft Auto VI, i tillegg til at vi tar for oss Hollywood-streikene som nærmer seg slutten og de mange forsinkelsene som har blitt annonsert som følge av dette. Vi diskuterer også noen andre aktuelle nyhetstemaer, så ikke gå glipp av denne spesialepisoden av Newscast på The Gamereactor Show nedenfor.

