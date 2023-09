Vi oppsummerer Gamescom og snakker om Starfield-anmeldelser i den nyeste episoden av The Gamereactor Show.

HQ

Nå som Gamescom er over og Starfield i praksis er her (det har vært tilgjengelig via Early Access siden torsdag, selv om den virkelige lanseringen skjer i morgen), har vi bestemt oss for å vie den siste episoden av The Gamereactor Show til nettopp disse to temaene.

I episoden, som du kan høre i sin helhet nedenfor og på Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music/Audible og Google Podcasts, snakker vi om opplevelsen vår på den årlige spillmessen i Köln, i tillegg til å snakke om hva Starfields kritiske mottakelse betyr for Bethesda og AAA-spill i fremtiden.

Det sier seg selv at det er mye å glede seg til i denne nye episoden av The Gamereactor Show, så ikke gå glipp av den.