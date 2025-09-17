Vi oppsummerer Super Mario 40-årsjubileet Nintendo Direct i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Det er på tide med en ny episode av The Gamereactor Show. I den 66. episoden av podcasten går Alex og jeg sammen igjen for å oppsummere og diskutere det nylige Nintendo Direct showcase, som ble holdt for å feire og markere 40 år siden Super Mario først debuterte.

Showet endte opp med å bli ganske imponerende, så spørsmålet blir naturlig nok om dette var det beste showet i nyere tid? Vi diskuterer dette og de ulike kunngjøringene og avsløringene, og peker på de vi syntes var mest spennende og de som kanskje til og med irriterte oss.

Få med deg den siste episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller hos din favorittleverandør av podkast, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.