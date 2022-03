Vi overvinner døden i GetsuFumaDen: Undying Moon i dagens GR Live

HQ

Vi er klare for en ny GR Live-sending senere i dag, der vi denne gangen skal dykke ned i Konami Digital Entertainments roguelike hack and slash-spill GetsuFumaDen: Undying Moon.

Her skal man kjempe seg gjennom horder av fiender til man ikke kan kjempe lenger og dør, men det stopper ikke her for når du dør går sjelden din over til en annen kropp slik at du kan starte kampen på nytt, og ideelt sett være i stand til å komme deg lenger enn du gjorde i forrige liv.

Det høres ut som vi har masser av action i vente og vi går live klokken 16 som vanlig. Du kan få det hele med deg på vår GR Live-side, Facebook, YouTube eller Twitch når vi setter i gang. Sjekk ut traileren nedenfor for å se hva vi har i vente.