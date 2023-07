Vi pakker ut den splitter nye Sim-Lab XB1 Handbrake

HQ

Etter måneder med ivrig venting har den endelig kommet. For litt over en time siden leverte UPS den nylig lanserte håndbremsen fra den nederlandske sim-racingprodusenten <a href="https://sim-lab.eu/products/handbrake-xb1-loadcell-sim-racing" target="_blank">Sim-Lab< /a>, og personlig har jeg lengtet etter denne en stund med tanke på hvor fenomenalt bra vi her på Gamereactor synes Sim-Labs aluminiumcockpiter er (vi bruker flaggskipet deres, X1-Pro, til daglig).

Håndbremsen er selvfølgelig først og fremst laget for rally og drifting og har en spesialdesignet hydraulisk demper som fungerer i to trinn. Nedenfor kan du se bildebevis fra da jeg pakket den ut. Senere i dag skal den monteres på vår full motion-rigg og testes i Dirt Rally 2.0. Min anmeldelse kommer om en ukes tid.

Fra den offisielle pressemeldingen:

"En egenutviklet og patentert lastcelledesign gir denne håndbremsen et presisjonsnivå som ikke er sett før. I motsetning til å måle vandring, måler denne veiecellen nøyaktig hvor mye kraft som påføres. Dette gjør det mulig for deg å bruke muskelminnet ditt på en mye bedre måte, slik at du kan legge på nøyaktig riktig mengde håndbrems sving etter sving.

Opplev et nytt presisjonsnivå med Sim-Lab XB-1 Loadcell håndbrems med totrinns demperfølelse. Denne funksjonen gir en mer realistisk følelse av håndbremsen som man vanligvis finner i rally- og driftbiler. Den første bevegelsen av bremsehendelen simulerer trykksetting av bremsesystemet som i et ekte bremsesystem i en racerbil. Det er selvsagt mulig å fjerne denne funksjonen og utstyre bremsestakken med en enkelt elastomer, slik at bremsen aktiveres direkte. Som et Sim-Lab-produkt er håndbremsen utviklet med fokus på innovasjon og kvalitet, slik at racerkjørere kun får det beste utstyret for simracing. Denne håndbremsen er designet i henhold til høyeste standard og gir den ultimate motorsportopplevelsen hjemme hos deg."