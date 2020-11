Vi prøver oss som DJ når vi skal spille Fuser klokken 16 på GR Live

Du ser på Annonser

Samtidig som Microsofts nye konsoller ble også Fuser sluppet i går, som er et ganske unikt musikkspill til PC, PS4, Switch og Xbox One. Det skiller seg en del fra Harmonix' tidligere arbeid, da det inspirerer spillerne til å bli kreative med sine egne mixer i stedet for å fokusere på å time riktige knappetrykk. Det inkluderer også et meget bra soundtrack med sanger fra artister som The Killers, Billie Eilish og Rage Against the Machine.

Hvis du vil se oss pushe våre kreative grenser i de første to timene av kampanjen er du hjertelig velkommen til vår GR Live-side fra klokken 16. Du finner oss også på Facebook, YouTube og Twitch.