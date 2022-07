Vi redder verden i Klonoa Phantasy Reverie Series i dagens livestream

HQ

Forrige uke lansertes Klonoa Phantasy Reverie Series, en spillpakke som tilbyr både Klonoa: Door to Phantomile og Klonoa 2: Lunatea's Veil for fansen å oppleve igjen, to tiår etter at de opprinnelig debuterte. Med en rekke forbedringer for hver spill, inkludert bedre grafikk og flere tilgjengelighetsalternativer, har selve gameplayet blitt bevart og presentert slik det opprinnelig var.

For å se hvordan denne ikoniske 3D-sideskrollende plattformspillserien holder seg i dag, kommer vi til å hoppe inn i Klonoa Phantasy Reverie Series i dagens GR Live, hvor Rebeca er dagens vert og prøver å redde verden.

Som vanlig går vi live klokken 16 og du kan se sendingen på vår GR Live-side.

Anmeldelse kommer snart.