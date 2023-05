Vi reiser til byen Redfall i dagens GR Live

HQ

I dag er en stor dag for Xbox, Bethesda og Arkane, ettersom sistnevnte offisielt har lansert sin nyeste tittel, det vampyriske actionspillet, Redfall. Dette spillet tar spillerne med til den sjarmerende kystbyen Redfall for å slå tilbake mot en vampyrtrussel som har isolert byen fra omverdenen og til og med blokkert solen, og ber spillerne om å jakte på de blodsugende monstrene og finne ut hvordan de ble til, enten alene eller sammen med noen venner.

Mens vi allerede har gjennomgått spillet, kommer vi også til å dedikere dagens GR Live-sending til Redfall, hvor jeg starter på det vanlige tidspunktet kl. 16:00, og vil være vert for åpningstimen av spillet, alt på GR Live-hjemmesiden.

Sørg for å få med deg spillet i aksjon, og ta også en titt på lanseringstraileren for Redfall nedenfor for et glimt av hva som kommer.